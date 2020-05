أعلن رئيس اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة المؤقتة، أحمد محمد عبدالحفيظ، الجمعة، أن غدًا السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

