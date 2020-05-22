عقيلة صالح يبحث مبادرته لحل الأزمة الليبية مع عدد من الأكاديميين والمفكرين

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، وفدًا من أساتذة جامعتي عمر المختار وبنغازي، وأعضاء من مجلس خبراء برقة، لمناقشة المبادرة التي قدمها وعرضها فخامته على الشعب الليبي، لحل الأزمة الليبية.

وأكد رئيس مجلس النواب أن مبادرته بُنيت على النواحي المتعارف عليها في ليبيا، ووفقًا للإعلان الدستوري المعمول به في الدولة الليبية.

في المقابل، قدّم وفد أساتذة جامعتي عمر المختار وبنغازي، وأعضاء من مجلس خبراء برقة، حزمة من الأفكار حول المبادرة، بالإضافة لفتح باب الحوار مع فخامة رئيس مجلس النواب حول وضعية المبادرة من الناحية الدستورية والقانونية.

من جهة أخرى، استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وفدًا من أدباء وكتاب ووجهاء مدينة درنة، وتم خلال اللقاء مناقشة المبادرة التي طرحها وقدمها فخامته للشعب الليبي، وما تحتاجه مدينة درنة من مشاريع مهمة لإعادة إعمارها، إلى جانب توفير المياه لبعض أحيائها ورصف طرق الشوارع.

وبدوره، قدم وفد أدباء وكتاب ووجهاء مدينة درنة، عرضًا للمشاريع التي أنجزت بالأعمال التطوعية من قبل الجمعيات والمؤسسات التطوعية، والمشاريع هي: مسجد العتيق، ومسجد الصحابة، والسجل المدني، وفيما سبق مدرسة الأمل بالساحل الشرقي.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب أعلن في أبريل الماضي عن مقترح لخارطة طريق تسعى إلى إنهاء الأزمة في ليبيا، واقترح أن يقوم كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة باختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتوافق بينهم أو بطريقة الاختيار السري تحت إشراف الأمم المتحدة.