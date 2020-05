صحيفة ألمانية: الجيش الليبي يستعد لهجوم مضاد بطرابلس والأوضاع تتجه نحو التصعيد

قالت صحيفة هاندلسبلات الألمانية، الجمعة، إن الجيش الليبي

يستعد لهجوم مضاد قوي في محيط العاصمة طرابلس.

ونقلت الصحيفة واسعة الانتشار، عن مصادر لم تسمها أن الأمور

في ليبيا تتجه إلى التصعيد خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي

يستعد فيه الجيش الليبي لشن هجوم مضاد قوي وعنيف في محيط طرابلس، تهدد أنقرة “حفتر”

بالانتقام إذا هاجم الأهداف التركية.

وذكرت صحيفة تاغس تسايتونغ الألمانية، في وقت سابق، أن الجيش

الليبي انسحب من قاعدة الوطية الاستراتيجية من أجل الدفاع عن مدينة ترهونة التي تعد

أهم منفذ للعاصمة طرابلس، موضحة أن الجيش الليبي خطط على ما يبدو للانسحاب من قاعدة

“عقبة بن نافع (الوطية) قبل الهجوم الأخير لقوات الوفاق.

