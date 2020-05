أعلنت دار الإفتاء التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة،

الجمعة، أن يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر

المبارك.

