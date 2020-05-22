بومبيو للسراج: لا حل عسكرياً في ليبيا ويجب الالتزام بمسار برلين

أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو خلال مكالمة هاتفية جمعته ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج أن لاحل عسكرياً للأزمة الليبية ووجوب العود للمسار السياسي ومؤتمر برلين والإلتزام بمخرجاته.

وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وتطرقا إلى الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وحكومة الوفاق.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكية عن حرص بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة الشعب الليبي مؤكداً عزم واشنطن على المضي في ذلك.

ومن جهته ثمن السراج الموقف الأمريكي معرباً عن امتنانه وتقديره لمساعي الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لجهود الأمن والإستقراراً مضيفاً أن حكومة الوفاق تخوض حرباً فرضت عليها وأنها تصد اعتداء أدى الى نزوح مئات الآلاف ووقوع القتلى وتدمير البنى التحتية والمناطق السكنية بحسب قوله .

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