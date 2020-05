الإعلام الحربي: الجيش صد هجوما لقوات الوفاق ومرتزقة أردوغان في 3 محاور

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، الجمعة، أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم لقوات الوفاق المدعومة من تركيا على مدينة ترهونة.

وأضافت الشعبة في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الجيش كبد الوفاق العديد من الخسائر خلال محاولة هجومها على ترهونة، حيث تم حرق عربة جراد كانت تقصف المدينة، وتم استرجاع عدد “3” آليات مسلحه كانت بحوزتهم والقبض على “4” من منتسبيهم ومقتل عدد منهم وإجبارهم على التراجع إلى مابعد القره بوللي.

وبحسب البيان، تمكن الجيش أيضا من صد هجوم للمرتزقة السوريين على محوري عين زارة والطويشة، وتم تدمير مدرعتين للمرتزقة واسترجاع عربه مسلحة عليها سلاح نوع “دوشكه”.

