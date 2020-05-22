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قنونو: رصدنا كمية هائلة من الألغام التي فخخت بها قوات حفتر منازل المدنيين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد طيار، محمد قنونو، أنه رصد كمية هائلة من الألغام التي فخخت بها قوات المشير خليفة حفتر منازل المدنيين قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محاور صلاح الدين والمشروع وعين زارة.

وقال في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه إنه “صدرت التعليمات لسرايا وفرق الهندسة العسكرية بمسح كامل المناطق المحررة وانتشال الألغام وبقايا القذائف المتفجرة وغير المتفجرة قبل السماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم”.

وتابع أن “قوات حفتر زرعت أنواع مختلفة من الألغام في المزارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المنازل”.

وأشار إلى أن “الألغام التي زرعتها قوات حفتر تستخدم ضد المركبات والآليات، بينما أدخلت على ألغام أخرى تعديلات تنفجر بمرور الأفراد، ما يشكل خطرا أكبر على المدنيين”. ‏

ولفت البيان إلى أن “أسلوب تفخيخ المنازل والطرق الذي تستخدمه قوات خليفة حفتر هو نفس الأسلوب الذي انتهجه تنظيم “داعش” الإرهابي في سرت قبل تحريرها في ديسمبر/ كانون الأول 2016 في ملحمة عملية البنيان المرصوص”.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • The unpaid & the losers Syrians are very angry that the DAMN MIT trick them to make FAST $ money where they ended up kidnapping ,raping , stealing & replacing landmines everywhere ya coward This is your last day to make Tea for the fathers of your grand children, the Syrians, Italians, Chadians, Turks & Qataris ya biggest LAIR
    These big LIES are keen signs of cowardliness & DEFEAT at all levels ya little blind sewage RAT

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  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    هههه….هذه اخلاقكم الدنيئة ياعملااااء تركيا…اما اخلاق الجيش فيعرفها الجميع..اخلاق الجيش اخلاق الرجال ..اخلاق الجيش الدفاع عن العرض والشرف والوطن وابناء الوطن………يامنبطح

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