أحكام عسكرية بالإعدام في شرق ليبيا تثير قلقا أمميا

أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن قلقها من أحكام الإعدام الصادرة مؤخرا عن عدد من المحاكم العسكرية شرق ليبيا.

واعتبرت البعثة في بيان لها صدور 13 حكم بالإعدام من محكمة بنغازي العليا و4 أحكام من محكمة البيضاء والتي صدرت بشكل سري دون تقديم أحكام كتابية للمتهمين والمحامين انتهاكا محتملا للقانون الإنساني الدولي.

وأشارت البعثة إلى قلقها بشكل خاص من التقارير التي تفيد بمنع المتهمين من عرض قضاياهم أمام المحاكم أو التدقيق في أدلة الاتهامات الموجهة ضدهم بحسب بيان البعثة .

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