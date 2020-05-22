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أحكام عسكرية بالإعدام في شرق ليبيا تثير قلقا أمميا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن قلقها من أحكام الإعدام الصادرة مؤخرا عن عدد من المحاكم العسكرية شرق ليبيا.

واعتبرت البعثة في بيان لها صدور 13 حكم بالإعدام من محكمة بنغازي العليا و4 أحكام من محكمة البيضاء والتي صدرت بشكل سري دون تقديم أحكام كتابية للمتهمين والمحامين انتهاكا محتملا للقانون الإنساني الدولي.

وأشارت البعثة إلى قلقها بشكل خاص من التقارير التي تفيد بمنع المتهمين من عرض قضاياهم أمام المحاكم أو التدقيق في أدلة الاتهامات الموجهة ضدهم بحسب بيان البعثة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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