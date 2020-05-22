هذا ما دار في اتصال وزير الخارجية الأمريكي بـ السراج

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هاتفيا، اليوم الجمعة، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وحكومة الوفاق، في محاربة الإرهاب.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أكد وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال، علي أنه “لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الحل يكمن في العودة إلى المسار السياسي، وضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين”، مشيرا إلى حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل على تحقيق ذلك.

من جانبه عبر السراج عن تقديره للموقف الأمريكي الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، قائلا: “إن حكومة الوفاق تخوض حرباً فُرضت عليها، وأنها تصد إعتداء أدى إلى نزوح مئات الآلاف وقتلى ودمار البُنى التحتية، والمناطق السكنية، وفق البيان.