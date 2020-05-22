ارتفاع إنتاج محطة تحلية المياه بطبرق لأعلى مستوى في عامين

كشف مدير محطة تحلية المياه بطبرق المهندس محمد رزق، عن ارتفاع إنتاج المحطة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليسجل 36.561 الف متر مكعب من المياه يومياً، مؤكدا أن هذا الإنتاج لم تصل إليه المحطة منذ عامين.

وأرجع رزق، في بيان لبلدية طبرق اليوم، هذا الإنتاج إلى «تفاني وإخلاص العاملين في المحطة رغم غياب الرواتب»، فضلا عن دعم المجلس التسييري لبلدية طبرق في توفير لحامين والتكفل بمرتباتهم.

العاملون بمحطة تحلية المياه في طبرق يطالبون بصرف رواتبهم

وأعلن رزق أنه سيتم إيقاف المحطة لمدة 10 أيام بعد عيد الفطر لإجراء صيانة مبرمجة لصيانة الغلايات وغيرها من الصيانات المهمة، وسيتم التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي قبل إيقاف المحطة.

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