عقيلة يبحث مع اليونان سبل التسوية السلمية للأزمة الليبية

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة سبل الوصول إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية.

ونشر ديندياس تغريدة في حسابه عبر تويتر تحدث فيها عن مكالمته الهاتفية مع عقيلة والتي جاءت في وقت تتسارع فيه التطورات الميدانية على الأرض في طرابلس ومناطق أخرى من الغرب الليبي.

التسوية السلمية للأزمة لطالما دعت إليها معظم الدول التي تتعاطى مع الملف الليبي منذ سنوات وهي ذات الرؤية التي تعمل عليها البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

يشار إلى أن رئيس الأركان العامة اليونانية الجنرال كوستاندينوس فلوروس كان قد حذر في وقت سابق من عواقب استمرار الاستفزاز التركي لبلاده في بحر إيجه واستمرار خرقها لحظر السلاح في ليبيا، مطالبا حلف الناتو باتخاذ موقف حول تصرفات تركيا في اليونان والانتهاكات التي ترتكبها في ليبيا من خرق قرار حظر الأسلحة الدولي وإرسال مرتزقة أجانب، تفادياً لمخاطر الحوادث والعواقب الوخيمة التي قد تترتب على هذه التصرفات.

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