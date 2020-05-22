وزير الخارجية المصري يبحث التطورات الليبية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري تطورات الأحداث الليبية في اتصال هاتفي مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اطلعت “الساعة 24″ على نسخة منه، إن شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع بوريل أمس الخميس، وبحثا خلاله القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن الاتصال شهد نقاشا حول العديد من قضايا المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بآخر مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التطرق الى جهود استئناف عملية السلام، مع التأكيد على أهمية مبدأ حل الدولتين.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث شدد الوزير شكري على أهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة، وضرورة استعادة الأمن والقضاء على الإرهاب بما يحقق الاستقرار المنشود للشعب الليبي الشقيق، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن شكري أعرب عن التقدير لما قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر من دعم مؤخراً من أجل تطوير القطاع الصحي، كما تطرق الاتصال إلى سُبل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وأهمية التضامن بغية التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

واختتم البيان بالاشارة إلى أن شكري و”بوريل” بحثا التطورات على صعيد ملف سد النهضة، حيث اتفق الطرفان على أهمية التوصل لاتفاق والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية.