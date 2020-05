بالأسماء.. الإعلام الحربي يعلن عن حصيلة قتلى الوفاق اليوم

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، الجمعة، أسر عنصرا من قوات الوفاق وسحب جثتين، أثناء عملية صد محاولة تقدم لهم في محور عين زارة.

وأضافت الشعبة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الحصيلة الأولية لقتلي الوفاق وصلت إلى ” 10 قتلي “.

كما كشفت الشعبة عن أسماء القتلى وهم:

1- نورالدين احمد النعاس ” الزنتان “

2- سراج المسلاتي ” طرابلس ” .

3- علي رمضان اعتيمة ” زليتن ” .

4- عبدالمنعم علي الاشلم ” مصراتة ” .

5- علي قدورة ” مصراتة ” .

6- أشرف شويشيوه ” مصراتة “.

7- سالم رمضان ابوفناس ” مصراتة ” .

8- مالك السويح ” جنزور ” .

9- أحمد القديم ” مصراتة ” .

10- عبدالحميد طابان ” مصراتة “.

