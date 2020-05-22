رئيس البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالوقف الفوري لوقف إطلاق النار

طالب مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي المنظمات الدولية بالتدخل لوقف فوريّ لإطلاق النار في ليبيا.

ووجه رئيس البرلمان العربي رسائل اليوم الجمعة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، يُطالب فيها مجلس الأمن الدولي بإلزام كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار، وذلك لحماية المدنيين وتهيئة الأوضاع لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا.

ورفضت المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج الهدنة التي أعلنها الجيش الليبي بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، احتراما للعادات الليبية والشعائر الدينية، وإفساحا مجال للعائلات بالتواد وتبادل الزيارات.

وأكد عقيلة الصابر مدير غرفة عمليات الإعلام الحربي أن المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج فشلت اليوم الجمعة في التقدم في أي محور من محاور القتال، لافتا إلى أنها حاولت تحشيد مرتزقة السوريين والهجوم على الجيش، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.

وقال الصابر في إيجاز، حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، إن محاور مدينة ترهونة ومحاور العاصمة طرابلس شهدت في الساعات الأولى اليوم الجمعة اشتباكات قوية في عملية عسكرية فاشلة نتج عنها تقدم القوات المسلحة في محاور الطويشة وعين زارة وترهونة.