مرزوق: نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا تهديد مباشر لأمن تونس

قال رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، الجمعة، إن الاصطفاف إلى جوار أحد أطراف الصراع الليبي

يؤثر على الداخل التونسي.

وأضاف مرزوق، في تصريحات صحفية، أن الانقسام حول ليبيا في تونس عميق، لافتا إلى أن الموقف

التونسي الحالي يبدو منحازا لطرف في النزاع الليبي، ولصالح المحور التركي، وهناك معارك يخوضها

برلمانيون لحسم هذا الصراع بطريقة سلمية وسياسية، تحافظ فيها تونس على توازناتها.

ولفت مرزوق إلى أن نقل آلاف المرتزقة من إدلب السورية إلى ليبيا على بعد عشرات الكيلومترات من تونس،

هو تهديد مباشر للأمن الوطني التونسي، إذ يوجد إرهابيون تونسيون في إدلب، وتوجد شبكات تدعو للجهاد

الدولي، مشيرا إلى أن تدفق سلاح تركيا بشكل كثيف في ليبيا أدى إلى انتقاله إلى تونس، وعثر على شحنات منه

في تونس كانت في طريقها للإرهابيين، لهذا فالعدوان التركي على ليبيا هو تهديد مباشر لأمن تونس ومصالحها

الاستراتيجية.

