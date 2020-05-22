رئيس اللجنة العليا للإفتاء : يوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

البيضاء 22 مايو 2020 (وال)- أعلن رئيس اللجنة العليا للإفتاء بليبيا فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد محمد عبد الحفيظ اليوم الجمعة، إن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد محمد عبد الحفيظ – في بيان متلفز – إن يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الأحد هو يوم عيد الفطر المبارك؛ أول أيام شهر شوال لعام 1441 هـ / 2020 م، سائلين الله عز وجلّ أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وسائر طاعاتهم. (وال- البيضاء) ر ت

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