أعلنت غرفة عمليات الجيش، مقتل 18 عنصرا من قوات الوفاق و المرتزقة السوريين، خلال محاولة هجومهم على محور الطويشة.

