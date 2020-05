السلمي: الحل السياسي هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة في ليبيا

قال رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، الجمعة، إن

ليبيا تعيش أوضاعًا إنسانية في غاية الصعوبة في ظل انتشار فيروس كورونا، والحصار المفروض

على بعض المدن، واستمرار العمليات العكسرية التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين

وما صاحبها من عمليات انتقامية، مطالبًا بوقفٍ فوري لإطلاق النار.

ووجه السلمي رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس

مجلس الأمن الدولي يُطالب فيها الأخير بإلزام كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا بالوقف

الفوري لإطلاق النار، وذلك لحماية المدنيين وتهيئة الأوضاع لاستئناف العملية السياسية

التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا.

وشدد السلمي على ضرورة حقن دماء أبناء الشعب الليبي، مؤكدًا

أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة في ليبيا، مطالباً الأمم المتحدة

بإيقاف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية والتي تُغذي أطراف الصراع في ليبيا، ومنع

نقل الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا التزاما بقرارات مجلس الأمن الدولي

ذات الصلة.

