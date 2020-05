أفاد شهود عيان، الجمعة، باستعادة الجيش السيطرة على

بلدة مزدة جنوب العاصمة طرابلس، بعد يوم من استيلاء قوات الوفاق على البلدة.

وأوضح الشهود أن الكتيبة المكلفة بتأمين بلدة مزدة

التابعة للجيش عادت إلى البلدة واستعادتها، من دون قتال.

هذا وكان إعلام ما تسمى بعملية بركان الغضب قد أعلن أمس

الخميس، سيطرة قوات الوفاق على بلدتي مزدة والشقيقة شمال غربي البلاد.

