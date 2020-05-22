4 كتل برلمانية تونسية تطالب بمساءلة الغنوشي عن اتصاله بالسراج

أصدرت أربع كتل في مجلس نواب الشعب التونسي بيانا بخصوص ما اعتبرته تدخلا لرئيس المجلس راشد الغنوشي في السياسة الخارجية، وإقحاما للبلاد في صراعات المحاور الإقليمية.

البيان الذي وقعت عليه كل من كتلة “قلب تونس”، و”الإصلاح”، و”تحيا تونس”، و”المستقبل”، أشار إلى أن الأمر يتناقض مع المواقف الرسمية لتونس، على غرار اتصال الغنوشي بفايز السراج وتهنئته بما قامت به مليشياته في قاعدة الوطية.

ودعت الكتل إلى عرض المسألة في أول جلسة عامة مقبلة للتداول، كما دعت رئاسة المجلس إلى احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التدخل في صلاحيات بقية السلطات، وعدم الزج بالبرلمان في سياسة المحاور.

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