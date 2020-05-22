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مسؤول بالبعثة الأممية: لا يوجد موظف لدينا يدعى خالد البوري ولسنا مسؤولين عن منشوراته

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مسؤول الإعلام ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان علم، في تصريح خاص لـ”الساعة 24″، أنه لا يوجد أي موظف في البعثة يدعى خالد البوري، وأن هذا الحساب ينتحل صفة موظف في البعثة، وبالتالي فإن البعثة غير مسؤولة عن محتوى هذا الحساب وغيره من الحسابات المشابهة.

ونوه علم بأن أي تصريح غير صادر عن المكتب الإعلامي أو الناطق الرسمي للبعثة أو غير منشور على مواقع البعثة على الإنترنت ومواقع التواصل الإعلامي فهو لا يمت للبعثة بصلة، ولا يعبر عن موقفها لا من قريب ولا من بعيد.

وكانت “الساعة 24” كشفت في تقرير نشرته في وقت سابق اليوم الجمعة، وفقا لمصادر أن المدعو خالد البوري تم تعيينه مسؤول قسم المعلومات وتحليل البيانات بالبعثة الأممية لدى ليبيا، في أبريل الماضي، وأنه متحيز ضد الجيش الليبي وينشر على حسابه بموقع فيسبوك دعوات عنصرية وتحريضية على القتل ضد الليبيين ودول شقيقة، بينما يمجد في المرتزقة السوريين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتتبعت “الساعة 24” حساب المدعو خالد البوري ووجدت أنه أعلن على حسابه أنه موظف في البعثة الأممية، كما أنه دعا إلى هدم “الكعبة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • اذا لم يكن عندكم اسمه ، فهل عندكم صفته ؟ من هو رئيس قسم التحليلات بالبعثة ؟ إن كان لديكم موظف بهذه الصفة ، فيجب التحقيق معه ، أما الاكتفاء بالنفي الذي صدر ، فإنه أقل من المطلوب ، لتتحقق الشفافية ، وإلا فإن البعثة الاممية ستوجه لها المزيد من سهام النقد ، ولن يشعر المواطن العادي بحياديتها

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