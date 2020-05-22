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طوارق ليبيا يطالبون بإنهاء الاقتتال

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت تنسيقية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع من شباب الطوارق بالجنوب الليبي في بيان لهم من غات بإصدار قرار جريء لإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد، وإيقاف الحرب عن كامل الوطن، وإيجاد طرق الحل السلمي عبر حوار ليبي ليبي.

وأشار البيان إلى إمكانية التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في تنظيم وتيسير الحوار “الليبي الليبي” معلنين عن مبادرة لوقف إطلاق النار وقبول الهدنة بين الأطراف لأسباب إنسانية ومطالبين بإنهاء الاقتتال وفتح الموانئ والحقول النفطية.

وكان شباب المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق بليبيا قد أطلقوا في فبراير الماضي من أوباري مبادرة قدموا من خلالها رؤية مستقبلية لحل الأزمة الليبية بعيدا عن الحلول العسكرية، ودعت المبادرة إلى وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار واستبعاد مشاركة الأحزاب السياسية، إضافة إلى التأكيد على مخرجات برلين وتشكيل حكومة موحدة بعد المصالحة الشاملة وجبر الأضرار وفتح الموانئ النفطية، مؤكدين أن أيديهم ممدودة لكل مبادرة وطنية ترمي لوقف الاقتتال وإنقاذ البلاد من التمزق والفرقة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • الحوار “الليبي الليبي”… نعم … أتفق معكم …ولكن يجب طرد أردوغان الطامع فى ابتلاع ثروات الليبيين…كما يجب طرد الإرهابيين السوريين الذين دمروا سوريا وأتوا لتدمير ليبيا بتوجيهات من أردوغان …

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  • الدعاء داخل المساجد ـ والله لايعجزه الذين كفروا لا في الارض ولا في السماء . وهو عليم بالظالمين .

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