عبدالقيوم : بيان البعثة حول ترهونة ” دعوة للقتل الرحيم “

ليبيا – علق الكاتب والصحافي والناشط السياسي عيسى عبدالقيوم على المنشور المشبوه الذي نشرته بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزامن مع إنطلاق الهجوم الفاشل اليوم على مدينة ترهونة .

وكانت البعثة قد نشرت بياناً بلغة اليقين عن سقوط ترهونة دعت فيه ” قوات الوفاق ” مابدا وكأنه تشجيع حذر على مواصلة الهجوم أن يكون دون اعمال انتقامية تستهدف المدنيين فيما صمتت على أعمال مشابهة جرت بالأمس في الأصابعة .

وتحت عنوان ” البعثة توصي بالقتل الرحيم ” كتب عبدالقيوم : ”

بصياغة هي أقرب الى “الضوء الاخضر” .. أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم بيان حثت عبره المرتزقة الأجانب والمليشيات على ممارسة “القتل الرحيم” فى ترهونة .. وعدم التورط فى إغضاب الضحايا او التسبب لهم فى اي ألم أثناء عملية الإستباحة التى إشترطت أن تكون وفق معايير لم يحاسب من مارسها فى براك الشاطىء.

وعلى الطريقة التقليدية للقساوسة ووعاظ الدرجة الثانية إستوصت بالمدنيين العزل خيراً دون أي إعتراض على مهاجمتهم .. وهي ذات الوصية التى أثبتت حرائق وجثامين الصيعان وصرمان أنهم قد إلتزموا بها .. وبها عاملوا أيضاً عائلة “وصال” !!.

لقد عرفنا مدنية السراج ومليشياته منذ فترة .. وتعودنا على صمت اعلامه وانصاره من المرموقين وأهل الصفّة .. وبتنا نعرف صياغة بيان مكتب البعثة الذي يفتتح قبيل العملية بالقلق وبعدها بالحديث عن مجهول قتل مواطن سيء الحظ وعليه فلن يحك جلدك مثل ظفرك او سبطانة بندقيتك .

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