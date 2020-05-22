الحكومة الليبية تُعلن يوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

بنغازي 22 مايو 2020 (وال)- أعلنت الحكومة الليبية اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت الموافق 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأحد الموافق 24 مايو 2020 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الحكومة الليبية – في بيان – أن الإعلان؛ جاء طبقًا لما خلصت إليه لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضحت الحكومة أنه نظرًا لتعذر رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هـ، وعدم ورود أي شهادات ثبوتية بالخصوص، فإن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، سأل المولى عز وجلّ أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وسائر طاعاتهم، وأن يعيده على البلاد وكافة بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات. (وال- بنغازي) ر ت

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