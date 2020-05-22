أمغيب: البعثة الأممية تحرض على مهاجمة ترهونة

طبرق-العنوان قال عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، “إن بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا هذا الصباح بشأن تحشيد الميليشيات المدعومة من تركيا للهجوم على مدينة ترهونة، بمثابة تحريض على الهجوم على المدينة ومساندة المليشيات من خلال إرهاب المواطنين”. وأضاف أمغيب في تدوينة عبر حسابه بـ فيسبوك، اليوم الجمعة، أن بيان البعثة برئاسة استفاني وليامز التي …
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صحيفة العنوان الليبية
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