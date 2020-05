شكري لـ بوريل: لابد من التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي، مع

مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، مستجدات الأوضاع على الساحة

الليبية.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن شكري أكد

خلال الاتصال على أهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، وضرورة استعادة الأمن

فيها، والقضاء على الإرهاب بما يحقق الاستقرار المنشود للشعب الليبي.

وأضافت الوزارة أن شكري وبوريل بحثا العديد من القضايا الإقليمية

والدولية، بينها تطورات الأوضاع في ليبيا.

