غالبية مناطق البلاد تشهد اعتدالا في الطقس

طرابلس-العنوان

طقس ربيعي معتدل ومستقر يسود على غالبية مناطق ليبيا، مع درجات حرارة معتدلة تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية على مناطق الشمال من رأس اجدير حتى طبرق، وتشمل مناطق الدواخل والمرتفعات الجبلية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و32 درجة مئوية على مناطق الوسط، وبين 33 و40 درجة مئوية على مناطق أقصى الجنوب.

في رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تكون السحب قليلة في السماء، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و28 درجة مئوية.

أما الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خصوصا على سرت ورأس لانوف والبريقة، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية، وبين 29 و33 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة مئوية، ولا تتجاوز 29 درجة مئوية على الحمادة والجفرة.

أما الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و40 درجة مئوية.