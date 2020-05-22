هيأة الأوقاف في بنغازي تقرر فتح المساجد لإقامة الصلوات الخمس فقط

بنغازي-العنوان

أعلنت الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، أن اللجنة العليا لمجابهة وباء كورونا المستجد التابعة للقيادة العامة أذنت بفتح المساجد وإقامة الصلوات الخمس فقط.

وأوضحت الهيأة في بيان لها الخميس، أن اللجنة أذنت بإقامة الصلوات الخمس فقط دون إقامة صلاة الجمعة والأعياد والتراويح والجنائز، مشيرة إلى إصدارها توضيحا بشأن ضوابط فتح المساجد اعتبارا من الجمعة.

وقالت الهيأة الأوقاف، إن فتح المساجد لإقامة الصلوات الخمس فقط، جاء بناء على توصيات اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا المحالة إليها من اللجنة العليا لمكافحة الوباء.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني قد أمر في 17 مارس الماضي، بإغلاق المساجد بشكل كلي وفتحها فقط لإقامة أذان أوقات الصلوات، وذلك كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا ومكافحة انتشاره في البلاد.