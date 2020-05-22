فيديو.. “العليا للإفتاء”: غدا المتمم لرمضان والأحد عيد الفطر المبارك

بنغازي-العنوان

أعلن رئيس اللجنة العليا للإفتاء بدولة ليبيا أحمد محمد عبد الحفيظ أن يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأحد هو يوم عيد الفطر، وأول أيام شهر شوال لعام 1441هـ.

وهنأ عبد الحفيظ في بيان له الليبيين جميعا بالعيد المبارك، قائلا: “نسأل الله عز وجلّ أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وسائر طاعاتهم، وأن يمن على البلاد بالأمن والأمان وأن ينصر الجيش الليبي على الخوارج المارقين والإخوان المفسدين والترك المعتدين ومن يناصرهم من المجرمين”.

وجاء هذا الإعلان بعد خروج اللجان التابعة للجنة تقصّي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية في كافة ربوع ليبيا لتحرّي رؤية هلال شهر شوال وذلك بعـد عصر اليوم الجمعة.