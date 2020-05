فيديو.. “العليا للإفتاء”: غدا المتمم لرمضان والأحد عيد الفطر المبارك

#عيد_الفطر

#إعــــــــــــلانفضيلة الشيخ / أ. أحمد محمد عبدالحفيظ رئيس اللجنة العليا للإفتاء بدولة ليبيا يعلن أن يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن يوم الأحد هو “#يوم_عيد_الفطر” أول أيام شهر شوال لعام 1441 هـ / 2020 م. سائلين الله عز وجلّ أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وسائر طاعاتهم.

Posted by ‎اللجنة العليا للإفتاء ـ لـــيـبـــيـــا‎ on Friday, May 22, 2020