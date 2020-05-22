إصابة جديدة بفيروس كورونا بين العائدين من تركيا

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين العائدين من تركيا.

وقال المركز أنه استلم اليوم الجمعة، 238 عينة، منها 204 استلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و4 عينات تسلمها مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، واستلم مختبر مركز بنغازي الطبي 22 عينة، , مختبر مستشفى الكويفية 8 عينات.

وأشار المركز إلى أن نتائج التحليل أثبتت 237 عينة، فيما ظهر إصابة حالة من العائدين من السفر، فيما أعلن المركز عن شفاء 3 حالات من الإصابات السابقة، ظهر نتائج تحاليلهم سلبية اليوم.