بنغازي..مدراء المستشفيات يطالبون بفتح تحقيق حول تأخر صرف المخصصات المالية

طالب مدراء المستشفيات والخدمات الصحية بالبلديات، الجمعة، كافة الجهات القضائية، بالتحقيق في تأخر المخصصات المالية الخاصة بهم، منذ شهر سبتمبر 2019 حتى الآن.

وقال المدراء، في بيان لهم، إن تأخر صرف المخصصات المالية سيكون له تأثير سلبي، مطالبين رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، ووزير الصحة سعد عقوب، بإصدار توجيهات إلى مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بالإسراع في صرف المخصصات المالية.

