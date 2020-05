حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوفاق غير المعتمدة، من مخاطر حدوث أعمال انتقام وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في حال دخول قواتها مدينة ترهونة ومناطق أخرى مثل قصر بن غشير وسوق الخميس مسيحل وسوق السبت وسيدي السايح واسبيعه.

‏كما حذرت اللجنة في بيان لها أيضا، من مغبة اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة.

The post منظمة حقوقية تحذر الوفاق من قيام قواتها بأعمال انتقامية حال دخولها ترهونة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24