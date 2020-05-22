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منظمة حقوقية تحذر الوفاق من قيام قواتها بأعمال انتقامية حال دخولها ترهونة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوفاق غير المعتمدة، من مخاطر حدوث أعمال انتقام وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في حال دخول قواتها مدينة ترهونة ومناطق أخرى مثل قصر بن غشير وسوق الخميس مسيحل وسوق السبت وسيدي السايح واسبيعه.

‏كما حذرت اللجنة في بيان لها أيضا، من مغبة اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • لا اعتقد كما يعتقد الكثير من الليبيين ـ ان حكومة الوفاق وقواتها العسكرية ـ لهم أي دافع أنتقامي لأي منطقة ليبية ـ وفق ما وردت التصريحات بأن جماعة النواصي المصراتية الخارجون عن الشرعية تجار البشر والمخدرات ومخربي المساجد والمطارات والمستشفيات ـ على الأرجح أن لهم دوافع انتقامية وتخريبية كما حصل في سرت من قبل ـبمساعدة المرتزقة وهم ليسوا أقل من مرتزقة الشرق من مصريين وسودانيين وسوريين وقطريين أشترتهم حكومة قطرائيل ـ أتوا فقط لنشر الفوضى وخلق (( الكونتوفيرسي)) – داخل ليبيا وبين ابناء الشعب الليبي الواحد .

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