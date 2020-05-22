بعد 8 أشهر من التعنت.. مدراء المؤسسات الطبية يحملون “مصرف ليبيا” مسؤولية انهيار الخدمات الصحية

أخلى مدراء المؤسسات الطبية بالحكومة الليبية، مسؤولياتهم في حال انهارت الخدمات الصحية في البلاد بسبب تأخر صرف الميزانيات.
وبحسب بيان مشترك للمدارء، اليوم الجمعة، تحصلت “الساعة24″،على نسخه منه، فقد أٔعلن مدراء المستشفيات والمراكز الطبية، والخدمات الصحية بالبلديات، وجهازي الإسعاف والإمداد الطبي بالحكومة الليبية إخلاؤهم لمسؤولياتهم في حال انهارت الخدمات الصحية في البلاد، مرجعين الأمر لتأخر مصرف ليبيا المركزي في صرف مخصصات الميزانية العامة للمؤسسات الطبية منذ ثمانية أشهر.
وقال المدراء في البيان، إن قانون الميزانية قد تم إقراره للعام 2020 م، مطالبين كافة الجهات القضائية للتحقيق في هذا الأمر باعتباره يهدد سلامة و حياة مرضانا داخل المؤسسات الصحية، كما دعا البيان رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية ووزير الصحة التدخل لحل هذا الأمر، محيين الدور البطولي الذي تقوم به للقوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب و تحرير البلاد من المرتزقة والميليشيات المؤدلجة.
وأضاف البيان أنه في الوقت الذي نترحم على شهدائنا الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن ومكتسباته فإننا نحن مدراء المستشفيات والمراكز الطبية وإدارات الخدمات الصحية وجهاز الإمداد الطبي وإذ نجتمع اليوم الخميس الموافق 28 رمضان بتاريخ 2020/5/21 م لنؤكد على الدور الهام الذي تقوم به وزارة الصحة و المستشفيات بكافة أنواعها في مكافحة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم رغم قلة الإمكانيات المادية وعدم صرف المخصصات المتعلقة بقطاع الصحة المتمثلة في الباب الثاني والثالث والتحسين والتطوير والالتزامات السابقة باعتبارهما الشريان الذي من خلاله تقدم الخدمات الصحية.
وأوضح البيان الذي تلي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني بحضور وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، أن التأخير بصرف المخصصات المالية لهذه المستشفيات و المراكز الطبية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات وجهازي الإسعاف و الطوارئ والإمداد الطبي منذ شهر سبتمبر 2019 م إلى الأن سيكون له تأثير سلبي و نتائج لا يحمد عقباها.
وأكد السادة المدراء في بيانهم أن الأمر في غاية الأهمية، معربين عن أملهم في إبداء توجيهات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والتخطيط بالإسراع في صرف المخصصات المالية لكافة المرافق الطبية قبل تأزم الوضع.
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