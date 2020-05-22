بعد 8 أشهر من التعنت.. مدراء المؤسسات الطبية يحملون “مصرف ليبيا” مسؤولية انهيار الخدمات الصحية

أخلى مدراء المؤسسات الطبية بالحكومة الليبية، مسؤولياتهم في حال انهارت الخدمات الصحية في البلاد بسبب تأخر صرف الميزانيات.

وبحسب بيان مشترك للمدارء، اليوم الجمعة، تحصلت “الساعة24″،على نسخه منه، فقد أٔعلن مدراء المستشفيات والمراكز الطبية، والخدمات الصحية بالبلديات، وجهازي الإسعاف والإمداد الطبي بالحكومة الليبية إخلاؤهم لمسؤولياتهم في حال انهارت الخدمات الصحية في البلاد، مرجعين الأمر لتأخر مصرف ليبيا المركزي في صرف مخصصات الميزانية العامة للمؤسسات الطبية منذ ثمانية أشهر.

وقال المدراء في البيان، إن قانون الميزانية قد تم إقراره للعام 2020 م، مطالبين كافة الجهات القضائية للتحقيق في هذا الأمر باعتباره يهدد سلامة و حياة مرضانا داخل المؤسسات الصحية، كما دعا البيان رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية ووزير الصحة التدخل لحل هذا الأمر، محيين الدور البطولي الذي تقوم به للقوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب و تحرير البلاد من المرتزقة والميليشيات المؤدلجة.

وأضاف البيان أنه في الوقت الذي نترحم على شهدائنا الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن ومكتسباته فإننا نحن مدراء المستشفيات والمراكز الطبية وإدارات الخدمات الصحية وجهاز الإمداد الطبي وإذ نجتمع اليوم الخميس الموافق 28 رمضان بتاريخ 2020/5/21 م لنؤكد على الدور الهام الذي تقوم به وزارة الصحة و المستشفيات بكافة أنواعها في مكافحة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم رغم قلة الإمكانيات المادية وعدم صرف المخصصات المتعلقة بقطاع الصحة المتمثلة في الباب الثاني والثالث والتحسين والتطوير والالتزامات السابقة باعتبارهما الشريان الذي من خلاله تقدم الخدمات الصحية.

وأوضح البيان الذي تلي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني بحضور وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، أن التأخير بصرف المخصصات المالية لهذه المستشفيات و المراكز الطبية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات وجهازي الإسعاف و الطوارئ والإمداد الطبي منذ شهر سبتمبر 2019 م إلى الأن سيكون له تأثير سلبي و نتائج لا يحمد عقباها.

وأكد السادة المدراء في بيانهم أن الأمر في غاية الأهمية، معربين عن أملهم في إبداء توجيهات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والتخطيط بالإسراع في صرف المخصصات المالية لكافة المرافق الطبية قبل تأزم الوضع.