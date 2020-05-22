بالصور: دوريات «الدعم المركزي» تجوب شوارع عين زارة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الجمعة، نشر دوريات أمنية تابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس في العاصمة وبلدية عين زارة.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الدوريات الأمنية تهدف لتسهيل حركة مرور المركبات بالطرق العامة، والحفاظ على الاستقرار وأمن وسلامة المواطنين، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

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وتظهر صور نشرتها الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك» رجال الأمن أثناء تفعيل البوابات الأمنية المتحركة والثابتة، وتفتيش المركبات الآلية؛ للتأكد من هوية مالكيها، وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

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