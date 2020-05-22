تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 38

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الحالة كانت من ضمن العائدين من تركيا بتاريخ الـ9 من مايو الجاري.

وقال المركز إنه استلم 238 عينة للكشف عنها، منها 204 عينات من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و4 عينات من مختبر المركز الوطني فرع مصراتة، و22 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و8 عينات من مختبر مستشفى الكويفية، موضحا أن نتائج 237 منها كانت سالبة.

وأضاف المركز الوطني أن إجمالي الحالات المسجلة بلغ 72، وعدد الحالات النشطة أصبح 31، فيما بلغ عدد المتعافين 38، وعدد الوفيات 3.

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