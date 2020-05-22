البرلمان العربي يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهد السُّلمي، مجلس الأمن الدولي بإلزام الأطراف المتصارعة في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار، حماية للمدنيين ولتهيئة الأوضاع لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال السلمي، في رسائل بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إن ليبيا تعيش أوضاعًا إنسانياً في غاية الصعوبة في ظل انتشار جائحة كورونا، والحصار المفروض على بعض المدن الليبية، واستمرار العمليات العكسرية التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين وما صاحبها من عمليات انتقامية، مشدداً على ضرورة حقن دماء أبناء الشعب الليبي ولا سيما في هذه الأيام المباركة والتي يتهيئ فيها المسلمون في كافة أصقاع العالم للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ورأى رئيس البرلمان العربي، أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة في ليبيا، مطالباً الأمم المتحدة بإيقاف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، والتي تُغذي أطراف الصراع في ليبيا.