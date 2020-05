أكد المركز الوطني للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، السبت،

أن الأنباء المتداولة حول رؤية هلال العيد، لا صحة لها، مشيرًا إلى أن الأحد هو أول

أيام عيد الفطر المبارك.

