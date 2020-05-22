طائرات شحن عسكرية تركية تصل ليبيا لدعم المليشيات فى محاولة السيطرة على ترهونة

قال مسؤول جهاز الرصد والمتابعة بالقيادة العامة للجيش الليبي، غيث اسباق، إن طائرات شحن عسكرية تركية محملة بالأسلحة والذخائر وصلت فجر اليوم الجمعة إلى مطار مصراتة قادمة من إسطنبول، فيما يبدو أنه تحضير لشنّ هجوم على مدينة ترهونة، آخر معاقل الجيش الليبي غرب ليبيا.

وأوضح اسباق، في تصريح لـ”العربية.نت”، أن قوات الوفاق حشدت مقاتليها ودعمتهم بالأسلحة والمسلحين السوريين في المناطق المحيطة بمدينة ترهونة ومنها القره بوللي ومسلاتة وتاجوارء وتارغلات، وأغلقت كل الممرات المؤدية إلى وسط المدينة، لتنفيذ خطوة عسكرية جديدة ضد المواقع الخاضعة لنفوذ الجيش.

وفي الأثناء، ألقت مقاتلات تابعة لقوات الوفاق منشورات لسكان مدينة ترهونة، وطلبت منهم الابتعاد عن مواقع الجيش الليبي، والبقاء ببيوتهم.

ومدينة ترهونة هي آخر معاقل الجيش الليبي غرب ليبيا، وتعد المنفذ الرئيسي للدخول إلى العاصمة طرابلس تمر عبرها إمدادات الجيش وإلى محار عين زار والرملة وصلاح الدين، وأضحت ترهونة اليوم أحد أهم أهداف قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، بعد سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية.

ومنذ عدة أسابيع، تتعرض مدينة ترهونة إلى حصار كبير من قوات الوفاق وعدة هجمات شنتها طائرات تركية مسيّرة، أحبطها الجيش الليبي، لكن مع سيطرة طيران الوفاق على المجال الجوي بالمنطقة الغربية وهيمنته على سماء المعركة، يعتقد مراقبون عسكريون أن السيطرة على المدينة صارت اليوم في متناول قوات الوفاق التي تتلقى دعماً عسكرياً سخياً من تركيا.