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مسؤول بوزارة العدل يحسم جدل موعد عيد الفطر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير المتابعة بوزارة العدل المستشار علي زبيدة ل218 يحق للقاضي رفض الشهادة والركون لأي دليل آخر فالشهادة ليست ملزمة.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن عيد الفطر المبارك في ليبيا يوم الأحد.

وكان عميد بلدية وادي البوانيس علي فرج عكاشة أكد أداء اثنين من شهود هلال شهر شوال لليمين أمام القاضي في المحكمة بثبوت رؤيتهم للهلال.

وأكد عكاشة أن القاضي سيُبلغ المحكمة العليا برصد هذه الشهادات لاتخاذ ما يلزم.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق الوطني واللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة الليبية كانتا قد أعلنتا أن غدا السبت الموافق 23 من مايو هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن يوم الأحد 24 من مايو أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء هذا الإعلان بعد تعذر رؤية هلال شوال للجان الرصد والتقصي، فيما لم ترد أي شهادات برؤية الهلال إلى اللجان المختصة والمحاكم الرسمية.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • كلّ من يقول بأنه رأى هلال شهر شوال اليوم الجمعة فهو فاسق.
    لأن كل الدلائل تشير الى عكس ذلك.
    يجب عدم قبول شهادة لي شخص. … تقبل شهادة الشخص المعروف بين أهله بالتقوى، والعقل، ونظافة السلوك، وأن يكون من المداومين على الصلاة. …. وليس من المداومين على …………….

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    • اني نبي نفهم، كيف درته فاسق الشخص الذي راي الهلال ليلة السبت، و كيف عرفت بانه غير عدل و لا تاخذ منه الشهادة، و للعلم ممكن ان يري الهلال في منطقة دون اخرى، فا اتق الله في كلامك

      رد

      • و قال الرسول عليه الصلاة و السلام… وَهَل يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وجوهِهِم أو على مَناخرِهِم إلَّا حَصائدُ ألسنتِهِم .
        الراوي : معاذ بن جبل.