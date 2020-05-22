مسؤول بوزارة العدل يحسم جدل موعد عيد الفطر

تعليقات
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كلّ من يقول بأنه رأى هلال شهر شوال اليوم الجمعة فهو فاسق.
لأن كل الدلائل تشير الى عكس ذلك.
يجب عدم قبول شهادة لي شخص. … تقبل شهادة الشخص المعروف بين أهله بالتقوى، والعقل، ونظافة السلوك، وأن يكون من المداومين على الصلاة. …. وليس من المداومين على …………….
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اني نبي نفهم، كيف درته فاسق الشخص الذي راي الهلال ليلة السبت، و كيف عرفت بانه غير عدل و لا تاخذ منه الشهادة، و للعلم ممكن ان يري الهلال في منطقة دون اخرى، فا اتق الله في كلامك
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و قال الرسول عليه الصلاة و السلام… وَهَل يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وجوهِهِم أو على مَناخرِهِم إلَّا حَصائدُ ألسنتِهِم .
الراوي : معاذ بن جبل.
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