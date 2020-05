أكد المركز الوطني للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، السبت،

أن الأنباء المتداولة حول رؤية هلال العيد، لا صحة لها، مشيرًا إلى أن الأحد هو أول

أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أنه لا يوجد هلال فوق الأفق الجمعة حتى تتم رؤيته،

مشيرًا إلى أن القمر يغرب قبل غروب الشمس بـ 9 دقائق في طرابلس، لافتًا إلى أن كل ما يشاع بأنه

تمت رؤية هلال العيد الجمعة فهو كذب وبهتان.

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن رؤية هلال شهر شوال قد تمت بمنطقة تمنهنت بجنوب البلاد، دون تأكيد المجلس الأعلى للقضاء لشرعية الرؤية، ولم يصدر عن حكومة الوفاق أي بيان جديد يحدد موعد عيد الفطر إلا بيان دار الإفتاء الذي اعتبر أن يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

The post للسنة الثانية على التوالي.. لغط حول حلول عيد الفطر المبارك في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24