«خارجية الوفاق» نتابع قضية العثور على جثة أحد المقاتلين الأجانب

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، السبت، عملها مع الجهات الأمنية والعدلية المختصة على متابعة قضية عثور قوات حكومة الوفاق على جثة لأحد المقاتلين الأجانب، بهدف التثبت من كل الوثائق والدلائل.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها ستعد ملفًا خاصًا بالجثة، عند انتهاء التحقيقات الرسمية المتبعة، بهدف إحالته إلى مجلس الأمن «كدليل إضافي على وجود مرتزقة كانوا يقاتلون مع» قوات القيادة العامة بمحور صلاح الدين جنوب طرابلس.

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