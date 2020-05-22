مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع الرئاسة التركية تطورات الأوضاع الليبية

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين التطورات الليبية مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ضمن عدد من القضايا والملفات الأخرى.

ووأجرى أوبراين اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة بقال، وناقشا تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، وسبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والتضامن في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

وادعت الوكالة أن قالن أكد خلال المكالمة على دعم حكومة “الوفاق” وضرورة وقف (ما أسماها) الأعمال والهجمات غير القانونية التي قامت بها القوات التابعة لـ(القائد العام للجيش الليبي) خليفة حفتر”.

جدير بالذكر أن السفارة الأمريكية قالت إن وزير الخارجية مايكل بومبيو، تحدث اليوم الجمعة مع (من أسمته) “رئيس الوزراء الليبي” فائز السراج، لتأكيد معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار مستوى تدفق الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها إلى البلاد.

وأضافت السفارة في بيانها: “أكّد الوزير بومبيو ورئيس الوزراء السراج على أهمية الوقف الفوري للقتال والعودة إلى الحوار السياسي”.

وتتجاهل تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، وتواصل إمداد مليشيات فائز السراج بالأسلحة والمرتزقة لقتال الجيش الليبي.