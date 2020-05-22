إجلاء 63 تونسيا من ليبيا عبر مطار مصراتة

أقلعت مساء اليوم, الجمعة 22 ماي 2020, طائرة على متنها 63 تونسيا في رحلة إجلاء خاصة انطلاقا من مطار مصراتة باتجاه مطار تونس قرطاج الدولي, وفق ما أعلنت عنه القنصلية العامة التونسية بطرابلس.

ونشرت القنصلية العامة التونسية بطرابلس على صفحتها الرسمية على “الفايسبوك” ما يلي:

“بعد مجهود مضن وبنسق ماراطوني وفي حيز زمني قياسي ورغم الظروف الصعبة والعراقيل التي واجهتها, نجحت البعثة في تنظيم رحلة إجلاء خاصة لفائدة 63 تونسيا, وأقلعت منذ قليل, على بركة الله وبتوفيق منه, إنطلاقا من مطار مصراتة نحو مطار تونس قرطاج الدولي الطائرة التي تقلهم والتي تصل بعد دقائق قليلة إلى أرض تونس العزيزة”.