اخبار ليبيا الان

بعد مكالمة بومبيو .. الخارجية الأمريكية تقدم بيان مختلف تمامًا عن بيان السراج

تم النشر منذُ 7 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا -تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الجمعة، من وزير الخارجية  الأمريكي ” مايك بومبيو ” تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان حول المكالمة : ” أن بومبيو أكد للسراج، معارضة الولايات المتحدة، لاستمرار تدفق الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها إلى ليبيا، مؤكدًا على أهمية الوقف الفوري للقتال والعودة إلى الحوار السياسي .. إنتهى البيان “.

ويظهر  هذا البيان متناقضًا مع البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للسراج، حيث لم يتطرق إلى اعتراض وزير الخارجية الأمريكي، على تدفق الأسلحة إلى ليبيا ! .

وقال الرئاسي في بيانه أن بومبيو أعرب عن حرص الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل على تحقيق ذلك إضافة لتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب وهو مالم يذكره بيان الخارجية الأمريكية أيضًا   .

وحسب بيان الرئاسي، عبر السراج عن التقدير للموقف الأمريكي الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، موضحًا أن حكومة الوفاق تخوض حربًا فرُضت عليها، وأنها تصد اعتداء أدى إلى نزوح مئات الآلاف وقتلى و دمار البنى التحتية والمناطق السكنية ، وذلك وفق قوله .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • امريكا ـ تحاول حماية الفساد الأوروبي والخليجي ـ لمحاربة الصين ـ وفرنسا ولبنان ومصر والمغضوب عليهم يقدمون الخدمات ـ وهذا أحد اسباب الكوارث الطبيعية ـ وإنقسام دول أوروبا وأنسحبهم ـ لحماية حدودهم ـ كل دولة أوروبية بجيشها المستقل ومواطنيها ـ وعملتها ـ لضرب تجار الازمات الاسلحة اوالبضائع الفاسدة لتي يدفع ثمنها المفسدين .وتأتي سموم كمساعدات إنسانية .

    رد