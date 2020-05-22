الأعلى للقضاء: الأحد أول أيام عيد الفطر وللقاضي الحق في رفض الشهادة كونها غير ملزمة

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، السبت، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر، مؤكدًا أنه للقاضي الحق في رفض الشهادة كونها غير ملزمة، تعليقًا على إفادة عدد من أهالي جنوب البلاد حول رؤيتهم لهلال شهر شوال.

وكان عميد بلدية وادي البوانيس علي فرج عكاشة، أكد أداء اثنين من شهود هلال شهر شوال لليمين أمام القاضي في المحكمة بثبوت رؤيتهم للهلال.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق الوطني واللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة الليبية كانتا قد أعلنتا أن غدا السبت الموافق 23 من مايو هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن يوم الأحد 24 من مايو أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء هذا الإعلان بعد تعذر رؤية هلال شوال للجان الرصد والتقصي، فيما لم ترد أي شهادات برؤية الهلال إلى اللجان المختصة والمحاكم الرسمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24