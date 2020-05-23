أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس

كورونا ببلدية مصراتة، السبت، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا يوم أمس الجمعة في

البلدية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف على 9

حالات منها 8 حالات تم تحويلها لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات

مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة وفي انتظار نتائج التحاليل،

مشيرة إلى أن الحالة الأخيرة قد غادرت المركز ولا تعاني من أعراض فيروس كورونا.

وأضافت اللجنة أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر قام بالكشف

على 6 حالات أيضًا، مبينة أن هذه الحالات غادرت المركز بعد أن تبين أنها بصحة جيدة

ولا تعاني من أعراض فيروس كورونا ماعدا حالة واحدة فقط تم تحويلها لفريق الرصد والتقصي

والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة،

لافتة إلى أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام لم يسجل دخول حالات يوم

الجمعة.

وتابعت اللجنة أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

قام بسحب 131 مسحة أنفية بلعومية منها 117 للعائدين من السفر و 14 مسحة مختلفة،

وقد تم إرسالها للمختبر المرجعي لمكافحة الأمراض مصراتة، وبعض العينات للمختبر

المرجعي، وفي انتظار نتائج التحاليل.

وأشارت اللجنة إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة أعلن أن المسحات التي تم سحبها الخميس وعددها 4 مسحات، كانت نتائج التحاليل سالبة، لافتة إلى أن مركز العزل والإيواء لم يسجل دخول حالات يوم أمس الجمعة.

The post مكافحة كورونا بمصراتة: لا إصابات جديدة بكورونا في البلدية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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