اخبار ليبيا الان

الخارجية الأمريكية تصدر بيانا مختلفا عن ما ورد في بيان المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 47 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على معارضة بلاده على استمرار تدفق الأسلحة والذخائر إلى ليبيا، في خرق واضح لقرار حظر الأسلحة المفروض على البلاد.

وأشار بيان للسفارة الأميركية لدى ليبيا التي نسبته للمتحدث الرسمي مورغان أورتاغوس، إلى أن بومبيو  جدّد الدعوة لوقف القتال في ليبيا والعودة للحوار السياسي، خلال حديثه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، واتفقا على أهمية وقف الاشتباكات .

وجاء بيان السفارة الأميركية،  مختلفاً عما ذكره المكتب  الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عن المحادثات الهاتفية التي جمعت السراج مع بومبيو، حيث تعمّد المكتب الإعلامي عدم ذكر معارضة واشنطن على استمرار وصول الأسلحة بطرق غير قانونية الى ليبيا، كما لم يتطرق البيان لما وصفه المكتب الاعلامي للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الاميريكية وليبيا لمحاربة الارهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الرئاسي آصلاً أكذوبه مبنيه علي جمله من الاكاذيب فهو مجلس ليس شرعي من الاساس ثم أنتهت صلاحيته منذ سنتين او يزيد ثم أستقال منه أغلب أعضاءه فلا تستغربوا منه التزوير في البيانات والكذب في اللقاءات عبر القنواتز

    رد