قالت الشركة العامة للكهرباء، السبت، إن فريق من الفنيين

التابعين لها أنهى أعمال صيانة خط خلة فارس.

وأضافت الشركة في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن فرقها تمكنت من صيانة وترجيع أسلاك مسروقة علي خط

خلة فارس تقدر بمسافة 600 متر، وتركيب وصلة ضغط عالي خروج من محطة بحي السراج.

وتابعت الشركة أن فرقة الخطوط بدائرة توزيع الحي الصناعي

تمكنت كذلك من تركيب عمودين إنارة مكسورين، مشيرة إلى أن فرقة الكوابل ركبت وصلة ضغط

عالي خروج من محطة “30KVA”

بحي السراج إلي محطة الجاهزة المنهل.

The post العامة للكهرباء: الانتهاء من أعمال صيانة خط خلة فارس وتركيب وصلة لمحطة بحي السراج appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24