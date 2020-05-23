المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يكشف الأسباب العلمية لعدم رؤية الهلال

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن تواصل مع الجهات الرسمية بخصوص رؤية هلال شهر شوال، وتم التأكيد على أن أول أيام عيد الفطر المبارك، سيكون يوم الأحد القادم.

وأشار المركز، إلى الحديث عن عن رؤية الهلال بقوله: “كثر الحديث عن الفرق في رؤية هلال شهر شوال بين السنة الماضية 1440 هجري وهذه السنة 1441 هجري، السنة الماضية كان هلال شهر شوال فوق الأفق وقد غرب القمر بعد غروب الشمس ومكث في مدينة سبها 10 دقائق وبهذا ان اتى شاهد وشهد برؤيته عندها ياخد بشهادته برغم انه لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.”

وأوضح المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء: “أما في هذه السنة فالقمر يغرب قبل غروب الشمس بـ 8 دقائق في مدينة سبها .. فان شهد شاهد برؤية الهلال فلا يأخد بشهادته لانه عندها من الواضح الذي لا يجعل مجال للشك أنه قد خُيل له.”

ودعا المركز عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، لمن أراد الإطلاع على التقريرين الموجودين على صفحته، بقراءتهما.

ونشر المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، صورتين تبين امكانية رؤية هلال شهري شوال 1440 / 1441 حول العالم في يوم التحري وهو 29 رمضان من كل سنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية