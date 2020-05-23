وزارة الصحة تتفقد المركز الصحي تاورغاء بأجدابيا ومستشفى المقريف

أجرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية زيارة تفقدية تم خلالها الوقوف على التجهيزات والإجراءات الوقائية وسير العمل بالمركز الصحي في المجمع السكني تاورغاء بمدينة اجدابيا، ومستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي.

ووفق الوزارة فقد تمت خلال الزيارة متابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وسلامة المرضى والمترددين وفقا للوائح الصحية الدولية، مشيدة بالجهود المبذولة من المركز الصحي والمستشفى وكافة الأطقم الطبية والعلاجية للتصدي لفيروس كورونا، ومشيرة إلى أن الزيارة جاءت للتأكيد على تنفيذ خطة الوزارة في تطبيق المعايير الطبية والعالمية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا